Realogy Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Anywhere Real Estate eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Anywhere Real Estate daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion, was die Anlegerstimmung betrifft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Anywhere Real Estate insgesamt drei Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus zwei "Neutral"- und einer "Schlecht"-Meinung. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Anywhere Real Estate vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 5 USD für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -38,95 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Anywhere Real Estate daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analysteneinschätzung.

In den letzten Wochen konnte bei Anywhere Real Estate eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse der Diskussion in den sozialen Medien, die darauf hindeutet, dass die Anzahl der negativen Themen zugenommen hat. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den Beiträgen ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Anywhere Real Estate für diese Stufe daher ein "Schlecht" in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Anywhere Real Estate-Aktie zeigt einen Wert von 25, was auf eine überverkaufte Aktie hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis (18,18) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Anywhere Real Estate.