Realfiction Holding AB Aktie: Das kann keiner glauben

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Realfiction war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung, und auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, weist Realfiction derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 880 auf. Im Vergleich dazu liegt das KGV vergleichbarer Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" im Durchschnitt bei 75. Daher ist Realfiction aus fundamentalen Gesichtspunkten überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Für Anleger, die in die Aktie von Realfiction investieren, ist die Dividendenrendite mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,02 Prozentpunkten niedriger. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Realfiction liegt bei 59,09, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66 und zeigt ebenfalls eine neutrale Situation an. Insgesamt wird daher auch in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.