Realfiction Holding AB Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI für Realfiction liegt bei 13,64, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 53,11 und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Realfiction wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die negativen Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "schlecht" einzustufen ist.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurs von Realfiction mit 20,8 SEK um +12,13 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was kurzfristig als "gut" eingestuft wird. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +14,29 Prozent, wodurch auch hier eine Einstufung als "gut" erfolgt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Realfiction über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "neutral" führt.