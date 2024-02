Realfiction Holding AB Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die Aktie von Realfiction wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 880,77 liegt die Aktie insgesamt 1449 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Elektronische Geräte und Komponenten", der bei 56,88 liegt. Daher erhält die Aktie laut der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Um festzustellen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Bei Realfiction beträgt der 7-Tage-RSI 65,85 Punkte, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 60,96, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Realfiction aktuell bei 1,59 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 1,5 EUR liegt, was einem Abstand von -5,66 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 1,7 EUR, was einer Differenz von -11,76 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis der technischen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls Einfluss auf den Aktienkurs haben. Laut Analyse der sozialen Plattformen waren die Kommentare und Befunde zu Realfiction überwiegend positiv. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Realfiction aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.