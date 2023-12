Realcan Pharmaceutical Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse von Realcan Pharmaceutical zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin. Der letzte Schlusskurs von 3,27 CNH liegt deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 3,59 CNH, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3,5 CNH wird vom letzten Schlusskurs unterschritten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird Realcan Pharmaceutical auf Basis trendfolgender Indikatoren als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite zeigt sich, dass Realcan Pharmaceutical derzeit keine Dividende ausschüttet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 1,78 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für Realcan Pharmaceutical ist hingegen positiv, da in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in letzter Zeit vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Daher erhält Realcan Pharmaceutical insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine gemischte Bewertung. Der 7-Tage-RSI von 64,71 Punkten deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, während der 25-Tage-RSI eine überkaufte Situation zeigt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für Realcan Pharmaceutical basierend auf den trendfolgenden Indikatoren und der Dividendenrendite, während das Anleger-Sentiment positiv bewertet wird. Der RSI zeigt eine gemischte Einschätzung.