Realcan Pharmaceutical Aktie: Jetzt wird es spannend!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Social-Media-Kommunikation über Realcan Pharmaceutical. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann anzeigen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Realcan Pharmaceutical deutlich mehr diskutiert als üblich, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Deshalb bekommt die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Realcan Pharmaceutical beträgt derzeit 0 Prozent bezogen auf den aktuellen Aktienkurs und liegt mit 0,39 Prozent nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,39 Prozent für diese Aktie. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Auf- und Abwärtsbewegung im Verhältnis betrachtet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI von Realcan Pharmaceutical der letzten 7 Tage liegt bei 80 Punkten, was auf eine Überkauftheit der Aktie hinweist. Daher wird sie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt hingegen weder Überkauftheit noch Überverkauftheit an, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt erhält Realcan Pharmaceutical daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Gesundheitsdienstleister"-Branche hat Realcan Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,52 Prozent erzielt. Dies ist eine Underperformance von -16,29 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Performance um 21,74 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.