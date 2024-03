Realcan Pharmaceutical Aktie: Jetzt ist alles möglich

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Realcan Pharmaceutical beträgt das aktuelle KGV 90, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" im Durchschnitt ein KGV von 0 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet ist Realcan Pharmaceutical damit weder unterbewertet noch überbewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten. Daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich ebenfalls nicht bedeutend verändert, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses in der "Gesundheitspflege"-Branche liegt die Rendite von Realcan Pharmaceutical mit -37,65 Prozent mehr als 18 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance. Die mittlere Rendite der Branche in den vergangenen 12 Monaten liegt bei -24,78 Prozent, wobei Realcan Pharmaceutical mit -12,87 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Realcan Pharmaceutical eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % erzielt werden, was 1,92 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit fällt die Dividende des Unternehmens niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.