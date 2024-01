Real Matters Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Bewertung von Real Matters durch Anleger, fundamentale Analyse, Analysteneinschätzung und technische Analyse

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen hauptsächlich negativ gegenüber Real Matters eingestellt waren. Es gab keine positiven Diskussionen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Real Matters daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Real Matters als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 3,61 liegt insgesamt 96 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel". Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Betrachtet man die Analysteneinschätzungen, so wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 Bewertungen abgegeben, wovon 2 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Neutral"-Rating für die Real Matters-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6,95 CAD, was ein Aufwärtspotential von 12,82 Prozent darstellt. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Real Matters-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 5,77 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,16 CAD lag, was einem Unterschied von +6,76 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (5,53 CAD) zeigt, dass der letzte Schlusskurs darüber lag (+11,39 Prozent). Somit erhält die Real Matters-Aktie auch in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält Real Matters daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der fundamentalen Analyse, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse.