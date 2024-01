Real Matters Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Real Matters konnte in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 34,52 Prozent erzielen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -8,39 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Real Matters eine Outperformance von +42,91 Prozent verzeichnete. Auch im "Immobilien"-Sektor schnitt das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite, die 46,11 Prozent über dem Branchendurchschnitt lag. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung in beiden Bereichen erhält Real Matters ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI von Real Matters liegt bei 48,33, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung daher als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung und Meinungen zu Aktien verstärken oder verändern. In Bezug auf Real Matters wurde eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb das Signal eine Bewertung von "Neutral" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.

In fundamentalen Kennzahlen betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Real Matters derzeit bei 3,61, was 96 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 83. Dies deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.