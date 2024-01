Real Good Food Company-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Real Good Food liegt bei 30,43, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 63,16, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf Real Good Food diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten wird die Real Good Food-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten. Insgesamt liegen 1 positive Bewertung, 0 neutrale Bewertungen und keine negativen Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 6 USD, was einer potenziellen Performance von 287,1 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Gut" seitens der Redaktion.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 3,28 USD für die Real Good Food-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 1,55 USD, was einem Unterschied von -52,74 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung der einfachen Charttechnik für die Real Good Food-Aktie führt.