Real Good Food Company Aktie: Der ganz große Wurf!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Real Good Food-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 47, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 59,4 bestätigt diese neutrale Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für die Real Good Food-Aktie auf Basis des RSI.

Das Stimmungsbild für Real Good Food hat sich in den letzten Wochen positiv verändert. Sowohl die Veränderung des Stimmungsbildes als auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien werden positiv bewertet, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Analysten haben insgesamt 1 Bewertung für die Real Good Food-Aktie abgegeben, die allesamt positiv ausfallen. Das durchschnittliche Kursziel von 6 USD zeigt ein Aufwärtspotenzial von 206,12 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.