Real Good Food Company Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die Real Good Food hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung durchgemacht. Der aktuelle Kurs von 1,61 USD liegt 16,58 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -53,06 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" eingestuften charttechnischen Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Signale zur Anlegerstimmung bezüglich Real Good Food. Während in den vergangenen Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominieren in den letzten Tagen negative Themen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher insgesamt als "Neutral" ein, was die Anlegerstimmung betrifft.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Real Good Food liegt bei 36,54, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der Kurse über 25 Tage betrachtet, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

In den letzten Wochen hat sich das Stimmungsbild rund um Real Good Food nicht wesentlich verändert. Weder eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen konnte festgestellt werden. Auch die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien zeigte keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt wird das Unternehmen daher in Bezug auf Sentiment und Buzz ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ist die aktuelle Einschätzung für Real Good Food insgesamt "Schlecht", basierend auf der technischen Analyse, der Anlegerstimmung und dem Sentiment und Buzz in den sozialen Medien.