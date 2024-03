Real Good Food Company Aktie: Hammer Entwicklung!

Der gleitende Durchschnittskurs der Real Good Food-Aktie beläuft sich aktuell auf 2,63 USD, während der tatsächliche Kurs bei 0,479 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -81,79 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 1,18 USD, was einer Distanz von -59,41 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Real Good Food in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Real Good Food-Aktie derzeit mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 6 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 1152,61 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Real Good Food diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt wird die Real Good Food-Aktie aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und der Analysteneinschätzung mit "Gut" bewertet.