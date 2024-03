Real Good Food Company Aktie: Geht es jetzt los?

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 1 Bewertung für die Real Good Food-Aktie abgegeben, mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen. Das ergibt ein insgesamt "Gut"-Rating. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 6 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 1015,24 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,538 USD ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Stimmungen rund um die Aktie von Real Good Food. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" bewertet werden kann.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Real Good Food bei 2,65 USD verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der Aktienkurs liegt mit 0,538 USD 79,7 Prozent unter der GD200. Auch der GD50 weist mit einem Niveau von 1,21 USD eine Differenz von -55,54 Prozent auf, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Real Good Food derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.