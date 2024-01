Real Estate & E-Commerce Split Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Tendenz über den gesamten analysierten Zeitraum. Auch in den Gesprächen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Real Estate Split diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Real Estate Split somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Real Estate Split derzeit bei 9,5 CAD. Der Aktienkurs selbst ging bei 9,6 CAD aus dem Handel, was einem Abstand von +1,05 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 9,63 CAD liegt, ergibt sich eine Differenz von -0,31 Prozent und damit ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Der RSI für Real Estate Split liegt bei 57,14, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 51,43, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating basierend auf diesem Gesamtbild.