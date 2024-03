Real Estate & E-Commerce Split Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Real Estate Split-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 40, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 42,5 im neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Real Estate Split-Aktie gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Ebenso konnte keine nennenswerte Veränderung in der Stärke der Diskussion festgestellt werden.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Schlusskurs der Real Estate Split-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 9,57 CAD lag, was einer neutralen Bewertung entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen zu Real Estate Split veröffentlicht wurden. Jedoch wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse ein "Neutral"-Rating für die Real Estate Split-Aktie in Bezug auf den RSI, das Sentiment und Buzz, die technische Analyse und das Anleger-Sentiment.