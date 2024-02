Real Estate & E-Commerce Split Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Weitere Suchergebnisse zu "Toppan Printing":

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. In Bezug auf Real Estate Split wird der 7-Tage-RSI derzeit mit 33,33 Punkten bewertet, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 31,25 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass Real Estate Split derzeit 1,86 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +3,47 Prozent liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung für Real Estate Split in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, wodurch die Aktie erneut eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in Bezug auf Real Estate Split war in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion festzustellen. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Aktie führt.