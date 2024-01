Real American Capita Aktie: War das schon alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zueinander. Betrachten wir den RSI der Real American Capital-Aktie der letzten 7 Tage, so beträgt der Wert aktuell 50. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 50 keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation an, wodurch die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für Real American Capital.

Das Sentiment und der Buzz um Real American Capital können über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet werden. Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Real American Capital in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Hierbei wird der gleitende Durchschnitt der letzten 50- und 200 Handelstage betrachtet. Für die Real American Capital-Aktie beträgt der 200-Tages-Durchschnitt aktuell 0,02 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 0,02 USD unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält Real American Capital auf Basis trendfolgender Indikatoren insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt weder besonders positiv noch negativ über die Aktie diskutiert. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Real American Capital, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".