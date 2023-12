Real American Capita Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die Bewertung von Real American Capital durch Anleger und Analysten zeigt sich insgesamt neutral. In Bezug auf die Stimmungsänderung der Anleger gab es keine signifikante Veränderung im vergangenen Monat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen im letzten Monat durchschnittlich, was zu einem weiteren neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Real American Capital bei 0,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,014 USD liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund des -30-prozentigen Abstands zum GD200 und des GD50 in den letzten 50 Tagen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis gibt weitere Aufschlüsse über die Situation. Der RSI7 liegt bei 50 Punkten, was auf einen neutralen Zustand hinweist, während der RSI25 bei 100 Punkten liegt, was auf eine Überkauftheit hinweist. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Bewertung in diesem Bereich.

Insgesamt erhält die Real American Capital-Aktie basierend auf der Stimmung, der Diskussionsintensität und der technischen Analyse eine neutrale bis schlechte Bewertung.