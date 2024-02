Readytech Holdings Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die technische Analyse der Readytech-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,38 AUD liegt, während der aktuelle Kurs 3,47 AUD beträgt. Dies ergibt eine Distanz von +2,66 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 3,43 AUD, was einen Abstand von +1,17 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Readytech. Daher wird diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, und in den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Readytech veröffentlicht. Auch in den letzten Tagen haben sich die Diskussionen vor allem mit den positiven Themen rund um Readytech beschäftigt, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Readytech-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 39,39 und der RSI25 bei 47,62, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.