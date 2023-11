Ready Capital: Umsatz- und Gewinnprognose für Q4, Aktienperformance und Analystenschätzungen

Weitere Suchergebnisse zu "Ready Capital":

In 116 Tagen wird Ready Capital, ein Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Ready Capital Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,81 Mrd. EUR. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 32,32 Prozent auf 114,73 Mio. EUR steigen wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um 69,89 Prozent auf 18,43 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht prognostizieren Analysten einen Anstieg des Umsatzes um 32,32 Prozent und einen Gewinn von 311,53 Mio. EUR (+69,89 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr (183,37 Mio. EUR) bleibt der Gewinn positiv.

Der Kurs der Ready Capital Aktie ist in den letzten 30 Tagen um -6,06 Prozent gefallen.

Analysten schätzen den Aktienkurs auf Sicht von zwölf Monaten auf rund 11,89 EUR (+35,05 Prozent).

Die Charttechnik zeigt einen stark negativen Kurstrend bei Ready Capital und der Gleitende Durchschnitt von 50 bietet keine Unterstützung.

Für Aktionäre gibt es also Hinweise darauf wie sich die Quartalszahlen entwickeln könnten.

Please note: The information provided here is for informational purposes only and should not be considered as investment advice or a recommendation to buy or sell any securities.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Ready Capital-Analyse von 02.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Ready Capital jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Ready Capital Aktie

Ready Capital: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...