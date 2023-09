Ready Capital Quartalsbilanz: Was Aktionäre von den Q3 Zahlen erwarten können

In 48 Tagen wird Ready Capital, ein Unternehmen mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Die Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Ready Capital Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,78 Mrd. EUR ist Ready Capital ein bedeutendes Unternehmen im Finanzsektor. Die Analysten geben eine optimistische Prognose ab: Sie erwarten ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 119,69 Mio. EUR, nun wird mit einem Jump von +17,50 Prozent auf 89,05 Mio. EUR gerechnet. Beim Gewinn wird hingegen eine Veränderung um -15,90 Prozent auf 49,58 Mio. EUR erwartet.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten ebenfalls zuversichtlich: Der Umsatz soll um +14,70 Prozent...