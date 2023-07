Ready Capital Quartalsbilanz in Aussicht: Erwartungen und Entwicklungen der Aktie

Bald wird das Unternehmen Ready Capital, mit Hauptsitz in New York, USA, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre von den Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Ready Capital Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Es sind nur noch 97 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Ready Capital Aktie. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 1,85 Mrd. EUR und Investoren sowie Analysten warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal stark steigt. Im 3. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 116,52 Mio. EUR und nun wird ein Sprung um +25,80 Prozent auf 92,87 Mio. EUR erwartet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -11,40% fallen und bei 50,85 Mio.EUR liegen.

Die...