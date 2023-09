Ready Capital Quartalsbilanz: Anstieg des Umsatzes und Prognosen für Aktienkurs erwartet

Bald ist es soweit: In nur 44 Tagen wird Ready Capital, ein Unternehmen mit Hauptsitz in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt und fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Ready Capital Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird interessant sein.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung der Ready Capital Aktie auf 1,79 Mrd. EUR geschätzt. Kurz bevor die Börse ihre Türen öffnet, werden also die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Denn laut Datenanalyse gehen Experten davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem deutlichen Umsatzplus kommen wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte Ready Capital einen Umsatz von 120,11 Mio. EUR – nun wird ein Anstieg um...