Ready Capital: Quartalsbilanz in 60 Tagen - Umsatzprognose um 17,50% Steigung erwartet

In genau 60 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Ready Capital seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Ein spannender Moment für Aktionäre, denn die Erwartungen sind hoch. Aktuell wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um satte 17,50 Prozent auf 88,55 Millionen Euro steigt. Beim Gewinn sieht es jedoch etwas anders aus – hier wird ein Rückgang von voraussichtlich -15,90 Prozent auf 49,30 Millionen Euro erwartet.

Aber wie entwickelt sich die Ready Capital Aktie auf Jahressicht? Die Analysten sind optimistisch und prognostizieren einen Anstieg des Umsatzes um +14,70 Prozent sowie einen Rückgang des Gewinns um -23,40 Prozent auf 147,87 Millionen Euro. Trotzdem bleibt der Gewinn weiterhin positiv und liegt damit bei einer Veränderung von voraussichtlich -23,40% im Vergleich zum...