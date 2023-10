Ready Capital Quartalsbericht: Erwartete Umsatzsteigerung von 32,08% und Gewinnsprung in 144 Tagen

144 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalsbilanz von Ready Capital – was erwartet Aktionäre?

In 144 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Ready Capital seine Quartalszahlen für das vierte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem interessiert sie, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Aktuell beläuft sich die Marktkapitalisierung von Ready Capital auf 1,81 Mrd. EUR. In 144 Tagen werden die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben – ein wichtiger Termin für Aktionäre und Analysten gleichermaßen. Datenanalysen zufolge erwarten Experten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes gegenüber dem Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erzielte Ready Capital einen Umsatz von 86,64 Mio. EUR, während nun mit einem Sprung um +32,08 Prozent auf 114,44...