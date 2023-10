Ready Capital: Erwartung an deutlichen Umsatzanstieg - Quartalszahlen und Aktienprognosen im Blickpunkt

ARTIKEL:

In etwas mehr als vier Monaten wird das Unternehmen Ready Capital, mit Sitz in New York, seine Quartalszahlen für das 4. Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Ready Capital Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt 1,81 Mrd. EUR. Es bleiben nun nur noch 138 Tage bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen. Die Experten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen deutlichen Umsatzanstieg geben wird. Im 4. Quartal 2022 erzielte Ready Capital einen Umsatz von 86,80 Mio. EUR, nun wird ein Sprung um +32,66 Prozent auf 115,15 Mio. EUR erwartet. Auch beim Gewinn zeichnet sich ein Wachstum ab – voraussichtlich um +70,23% auf 18,48 Mio. EUR.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen...