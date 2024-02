Ready Capital Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Kurs als "überverkauft", bei 70 bis 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Ready Capital Corp liegt bei 34,71, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 62,36 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen abgegeben haben, bewerten die Ready Capital Corp insgesamt als "Neutral", da 0 Kauf-, 3 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Ready Capital Corp liegt bei 11,33 USD, was einem erwarteten Anstieg von 23,19 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" durch die Analysten.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Ready Capital Corp derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 10,44 USD, während der Aktienkurs bei 9,2 USD liegt, was einer Abweichung von -11,88 Prozent entspricht. Auch der GD50, basierend auf den vergangenen 50 Tagen, liegt mit 10 USD um -8 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung der Ready Capital Corp. Die Auswertung von Kommentaren und Diskussionen deutet ebenfalls auf eine vorwiegend positive Meinung über den Wert hin. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.