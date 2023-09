Ready Capital Aktie nahe Allzeithoch: Zukunftsausblick und Quartalszahlen im Fokus

Die Aktie hat in den letzten Monaten eine deutliche Aufwärtsbewegung verzeichnet und notiert derzeit nahe ihrem Allzeithoch. Es könnte also sein, dass sich der Kurs vorerst seitwärts bewegt oder sogar leicht korrigiert.

Langfristig betrachtet zeigt der Chart jedoch eine positive Entwicklung. Die Ready Capital Aktie hat in den letzten Jahren kontinuierlich an Wert gewonnen und könnte auch in Zukunft weiter steigen. Aktionäre sollten jedoch beachten, dass die Aktienmärkte generell risikobehaftet sind und es keine Garantie für zukünftige Gewinne gibt.

Fazit: Die Quartalszahlen von Ready Capital werden mit Spannung erwartet. Analysten rechnen mit einem Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal, während der Gewinn voraussichtlich zurückgehen wird. Langfristig wird jedoch ein Anstieg des Umsatzes erwartet, was sich positiv auf den...