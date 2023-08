Ready Capital Aktie: Quartalszahlen im Fokus - Erwarteter Gewinn und Umsatzsteigerung

BLOGPOST:

In knapp 77 Tagen wird das Unternehmen Ready Capital, ansässig in New York, seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Anleger sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Ready Capital Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 1,67 Mrd. EUR stehen die Aktionäre und Analysten in Erwartung der neuen Quartalszahlen. Datenanalysen zufolge erwarten die Experten einen leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum letzten Quartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 118,07 Mio. EUR, während jetzt mit einem voraussichtlichen Plus von +8,20 Prozent auf 80,93 Mio. EUR gerechnet wird. Der erwartete Gewinn soll hingegen voraussichtlich um -15,90% auf 48,91 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistischer: Geplant ist ein...