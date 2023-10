Ready Capital Aktie: Quartalsbericht erwartet - Steigende Umsätze und Gewinne trotz sinkendem Kurs

BLOGPOST:

Bald ist es wieder soweit: In nur noch 140 Tagen wird das Ready Capital Unternehmen mit Sitz in New York die Quartalsbilanz für das 4. Quartal vorlegen. Doch was können Aktionäre erwarten und wie entwickelt sich die Ready Capital Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Spannung steigt, denn Analysten prognostizieren ein starkes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 4. Quartal 2022 erzielte Ready Capital noch einen Umsatz von 86,48 Mio. EUR, doch nun wird mit einem Anstieg um +31,47 Prozent auf 113,70 Mio. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll sich positiv entwickeln und voraussichtlich um +69,03% auf 18,28 Mio. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls vielversprechend: Der Umsatz soll um +31,47 Prozent wachsen und der Gewinn um +69,03 Prozent auf beeindruckende 309,09 Mio. EUR ansteigen – verglichen...