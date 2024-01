Ready Capital Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Ready Capital":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Anleger von Ready Capital Corp. Das Stimmungsbarometer zeigte an zehn Tagen grün, und es wurden keine negativen Diskussionen aufgezeichnet. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen über das Unternehmen hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment ab.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz generierte, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls eher negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ready Capital Corp liegt bei 88,72, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 51 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Ready Capital Corp-Aktie abgegeben, wovon 3 als "Neutral" bewertet wurden. Auch auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Neutral" angesehen, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 11,33 USD und einem Aufwärtspotential von 14,48 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.