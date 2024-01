Ready Capital Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Aktie der Ready Capital Corp wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 neutralen Bewertungen versehen. Für die langfristige Einstufung ergibt sich daher eine neutrale Bewertung. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer neutralen Gesamteinschätzung führen. Das Kursziel für die Aktie der Ready Capital Corp liegt im Mittel bei 11,33 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,79 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer positiven Einschätzung. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" basierend auf den Bewertungen von Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ready Capital Corp von 10,23 USD mit -2,85 Prozent Abstand vom GD200 (10,53 USD) ein neutrales Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,2 USD auf, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Ready Capital Corp-Aktie daher als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Auch die Themenauswahl war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt und somit eine positive Bewertung erzeugt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ready Capital Corp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer neutralen Einstufung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen und Bewertungen eine neutrale Gesamteinschätzung für die Aktie der Ready Capital Corp.