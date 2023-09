Ready Capital Aktie im Aufwärtstrend: Prognosen für Quartalsbilanz und langfristige Gewinne

Die Ready Capital Aktie hat in den letzten Wochen einen leichten Aufwärtstrend verzeichnet und sich um +1,33% verbessert. Analysten gehen davon aus, dass der Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 11,71 EUR stehen wird, was einem potenziellen Gewinn von +13,92% entspricht.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York wird in 51 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Dabei wird ein Umsatzsprung von +17,50% im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Der Umsatz soll voraussichtlich bei 89,05 Mio. EUR liegen. Allerdings wird auch ein Rückgang des Gewinns um -15,90% auf 49,58 Mio. EUR prognostiziert.

Auf Jahressicht werden insgesamt positive Zahlen erwartet: Der Umsatz soll um +14,70% steigenfallen und der Gewinn voraussichtlich um -23,40% auf 148,98 Mio. EUR fallen. Dennoch bleibt der Gewinn weiterhin positiv und...