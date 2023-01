ReadyWise kündigt Unterstützung für Kinder in der Ukraine mit Lebensmittelspenden an

London (ots/PRNewswire) -ReadyWise, der führende Hersteller von Notfallnahrung in den Vereinigten Staaten und im Vereinigten Königreich (als ReadyWise UK (https://readywise.co.uk/)), unterstützt ab sofort den Verein Kiev Kids (https://www.kievkids.ch/sunshine), um den vom schrecklichen Krieg betroffenen Kindern in der Ukraine etwas zurückzugeben. Der russische Krieg gegen die Ukraine hat viele Menschen, vor allem ältere Menschen und Mütter mit Kindern, in tiefe Armut getrieben und ihnen den Zugang zu Lebensmitteln erschwert. Sie können direkt für die Kinder in der Ukraine spenden, indem Sie einen Lebensmitteleimer auf www.readywise.co.uk kaufen und an der Kasse den Code KIEVKIDS eingeben. Der Verein Kiev Kids unterstützt die ukrainische Bevölkerung in den frontnahen Gebieten mit den nötigsten Ressourcen: Lebensmittel, Medikamente und Kleidung.ReadyWise UK macht es einfach, die vom Krieg Betroffenen direkt zu unterstützen", so Kim Berknov, Director of Europe von ReadyWise. „Gemeinsam können wir die Welt für diejenigen verbessern, die jetzt leiden, indem wir haltbare Lebensmittel spenden."Sie erhalten 5 % Rabatt, wenn Sie einen einzelnen Eimer für eine Spende kaufen und 10 % Rabatt, wenn Sie zwei oder mehr Eimer kaufen. Kaufen Sie einen Eimer oder mehr auf der Website, und ReadyWise wird Ihre Spende direkt an den Verein Kiev Kids weiterleiten. Es ist schwer vorstellbar, dass man in der heutigen Welt ohne die Grundbedürfnisse nach Nahrung und Wasser leben muss, aber die Kinder in der Ukraine erleben dies jeden Tag. Der Mangel an Strom und Wärme macht die Situation noch schwieriger.Wiederholte Luftangriffe machen es notwendig, die Luftschutzbunker auch mit Lebensmitteln und Wasser zu versorgen. ReadyWise ist die perfekte Lösung, denn die Mahlzeiten werden nur mit Wasser zubereitet und müssen nicht gekühlt werden, was sie absolut katastrophensicher macht. Die Eimer reichen von 60 bis 120 Portionsgrößen, so dass selbst der Kauf eines einzigen Eimers im Notfall einen großen Unterschied macht. Die Eimer von ReadyWise sind ein unverzichtbares Survival-Kit, das langlebig und haltbar ist und eine Haltbarkeit von bis zu 25 Jahren hat.Nutzen Sie diese Gelegenheit, um sich und Ihre Familie auf das vorzubereiten, was 2023 möglicherweise passieren wird. Im Jahr 2022 erlebten wir einige der schlimmsten Krisensituationen, darunter verheerende Brände, Stürme, Sturzfluten, Dürreperioden und extremes Winterwetter. Das Ziel von ReadyWise ist es, Millionen von Haushalten mit dieser praktischen Lebensmittellösung zu versorgen.Um mehr über den Verein Kiev Kids zu erfahren, besuchen Sie https://www.kievkids.ch/sunshine. Um mehr über ReadyWise UK zu erfahren, besuchen Sie bitte https://readywise.co.uk/.Informationen zu ReadyWise: ReadyWise mit Hauptsitz in Salt Lake City, Utah, ist ein führender Anbieter von Notfallnahrung. ReadyWise hilft seinen Kunden bei der Zubereitung von gefriergetrockneten und dehydrierten Mahlzeiten, die bis zu 25 Jahre haltbar sind. Um mehr über die gesamte Palette der ReadyWise Produkte zu erfahren, besuchen Sie www.ReadyWise.Co.Uk oder www.ReadyWise.Com (http://www.readywise.com/)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1984786/ReadyWise_Donations.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1984787/ReadyWise_Logo.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/1984788/Sunshine_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/readywise-kundigt-unterstutzung-fur-kinder-in-der-ukraine-mit-lebensmittelspenden-an-301723851.htmlPressekontakt:ReadyWise UK Ltd,117 Waterloo Road,London,SE1 8UL,Vereinigtes Königreich,+44-20 7902 1937,info@readywise.co.ukOriginal-Content von: ReadyWise UK, übermittelt durch news aktuell