Readcrest Capital Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Die Analyse von Readcrest Capital zeigt, dass die Diskussionsintensität im Internet durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in letzter Zeit kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In technischer Hinsicht ist der Kurs von Readcrest Capital mit 0,85 EUR derzeit -5,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen negativen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als neutral eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien sowie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Readcrest Capital auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als neutral bewertet.

Insgesamt erhält das Wertpapier von Readcrest Capital daher eine negative Bewertung in Bezug auf den RSI.