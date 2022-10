React News von Green Street erweitert seine redaktionelle Berichterstattung als Reaktion auf das zunehmende Interesse an kontinentaleuropäischen gewerblichen Immobilien

London (ots/PRNewswire) ---Die erweiterte Berichterstattung umfasst zweimal täglich E-Mails voller Neuigkeiten, eine wöchentliche E-Mail mit einer Zusammenfassung, die sich ausschließlich auf Kontinentaleuropa fokussiert, und ein neues Deutschland-Bulletin--React News (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3665785-1&h=3102119456&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3665785-1%26h%3D2251268464%26u%3Dhttps%253A%252F%252Freactnews.com%252F%26a%3DReact%2BNews&a=React+News), das exklusive europäische Nachrichtenprodukt von Green Street, hat seine redaktionelle Berichterstattung über Europas gewerblichen Immobiliensektor auf dem gesamten Kontinent ausgedehnt. Zu Reacts Verbesserungen für Abonnenten gehören die Erweiterung seines Europa-Bulletins auf zweimal täglich von Montag bis Donnerstag sowie des Morgen-Bulletins am Freitag. Eine weitere „Best of the Week"-E-Mail am Freitag, die sich ausschließlich auf Kontinentaleuropa konzentriert und aktuelle Nachrichten aus Deutschland, den nordischen Ländern, Frankreich, Italien, Spanien und anderen Ländern beinhaltet, wurde ebenfalls eingeführt.Ein neues wöchentliches Deutschland-Bulletin enthält exklusive Marktkommentare und eine Zusammenfassung der größten Artikel der Vorwoche. Die Veröffentlichung des Bulletins baut auf dem Engagement von React für die Region auf, unterstützt durch die Einstellung der Branchenexperten Mira Kaizl und Michael Minarzik zu einem früheren Zeitpunkt in 2022.„React bietet seit unserer Gründung im Jahr 2019 eine unvergleichliche Berichterstattung über die größten gewerblichen Immobiliengeschichten im Vereinigten Königreich und in Irland. Als Reaktion auf die steigende Nachfrage von Lesern, die in Kontinentaleuropa investieren, haben wir unseren geografischen Fokus im Laufe der Jahre ausgedehnt und gleichzeitig unsere Investitionen und die Inhalte, die wir bereitstellen, noch mehr erweitert", sagt Julie Cruz, Managing Editor, Europa. „Mehr Echtzeit-Einblicke zweimal täglich verschaffen uns einen Vorsprung in dieser wettbewerbsfähigen Branche – mit jeder Transaktion, die während jedes Konjunkturzyklus abgeschlossen wird."Die neue kontinentale Berichterstattung geht mit dem Engagement von Green Street einher, einen 360°-Rundum-Überblick über weltweite gewerbliche Immobilien zu geben und seine Präsenz in Europa auszuweiten, was auch durch die kürzliche Einführung seiner verifizierten Lösung für die europäische Umsatzentwicklung (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3665785-1&h=1303122472&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3665785-1%26h%3D1826095868%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.greenstreet.com%252Feuropean-commercial-property-sales-comps%26a%3DEuropean%2BSales%2BComps&a=europ%C3%A4ische+Umsatzentwicklung) aufgezeigt wird, die standardisierte Einblicke in die Marktpreise liefert.Interessenten können React News abonnieren (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3665785-1&h=2734319769&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3665785-1%26h%3D4263920087%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.greenstreet.com%252Fsubscribe-to-react-news%26a%3Dsubscribe%2Bto%2BReact%2BNews&a=React+News+abonnieren) oder React und Green Street diese Woche auf der EXPO (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3665785-1&h=915323691&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3665785-1%26h%3D3533363800%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.greenstreet.com%252Fexpo-2022%26a%3Dmeet%2BReact%2Band%2BGreen%2BStreet%2Bthis%2Bweek%2Bat%2BEXPO&a=React+und+Green+Street+diese+Woche+auf+der+EXPO) (Halle A2, Stand 523) treffen und sich für ein kostenloses Probeabo anmelden.Über Green StreetGreen Street ist der führende Anbieter von gewerblichen Immobilienrecherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdiensten in den USA und in Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street beispiellose Informationen und vertrauenswürdige Daten zu öffentlichen und privaten Immobilienmärkten und unterstützt Investoren, Banken, Kreditgeber und andere Branchenteilnehmer dabei, ihre Investitionen und strategischen Entscheidungen zu optimieren. Über eine SaaS-Plattform bietet das Unternehmen exklusive Marktinformationen, Schlussfolgerungen und Vorhersageanalysen. Weitere Informationen finden Sie unter www.greenstreet.com.scorso@greenstreet.comKontakt:Green StreetStacey CorsoPR Manager+1(415) 672-6460scorso@greenstreet.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/react-news-von-green-street-erweitert-seine-redaktionelle-berichterstattung-als-reaktion-auf-das-zunehmende-interesse-an-kontinentaleuropaischen-gewerblichen-immobilien-301640730.htmlOriginal-Content von: Green Street Advisors, übermittelt durch news aktuell