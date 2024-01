React Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei React beträgt das aktuelle KGV 29, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies", die im Durchschnitt ein KGV von 52 haben, darauf hindeutet, dass React aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aufgrund dieser Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für React beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der React bei 1,43 GBP verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Aktienkurs bei 1,45 GBP, was einer Differenz von +1,4 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis dieser beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt React mit einer Rendite von 38,1 Prozent deutlich darüber. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,86 Prozent aufweist, liegt React mit 31,23 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.