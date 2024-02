React Aktie: Lieber erstmal abwarten!

In den letzten Wochen konnte bei React keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu positiven oder negativen Themen gezeigt haben. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält React daher in dieser Hinsicht ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der React-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,46 GBP. Der letzte Schlusskurs von 1,35 GBP weicht somit um -7,53 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,4 GBP), liegt der letzte Schlusskurs mit -3,57 Prozent nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die React-Aktie in der einfachen Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist React im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Kommerziellen Dienstleistungen & Supplies eine Dividendenrendite von 0 % auf, was 11,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Somit wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass React mit einer Rendite von 25 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 2,35 Prozent liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die React-Aktie, mit neutralen bis schlechten Bewertungen in den verschiedenen analysierten Kategorien.

Sollten React Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich React jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen React-Analyse.

React: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...