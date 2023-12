Reach New Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Sonae":

Die Analyse von Reach New in den letzten Wochen ergibt gemischte Ergebnisse in Bezug auf die Diskussionsintensität, die Dividendenausschüttung und den Anleger-Sentiment. In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einstufung führt. Die Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,17 % führt zu einer negativen Bewertung. Die Anleger-Stimmung wird als neutral bewertet, da in den sozialen Medien überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine neutrale Bewertung basierend auf dem 7-Tage-RSI von 63, jedoch eine negative Bewertung basierend auf dem 25-Tage-RSI von 92,4. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Bewertung für Reach New gemäß der RSI-Analyse.