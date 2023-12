Sumitomo Electric IndustriesADR Aktie: Was war das denn?

Die technische Analyse der Sumitomo Electric Industries-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 1678,73 JPY liegt, was 6,57 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs von 1789 JPY liegt. Auf Basis dieser Analyse erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 1762,01 JPY, was einer Nähe von 1,53 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten weist die Sumitomo Electric Industries ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Automatische Komponenten" als unterbewertet betrachtet wird. Daher erhält die Aktie eine Einschätzung von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Sumitomo Electric Industries-Aktie einen RSI7-Wert von 33,94, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen RSI25-Wert von 52,03, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite der Sumitomo Electric Industries bei 2,71 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als neutrales Investment betrachtet und erhält eine Bewertung von "Neutral" von der Redaktion.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Sumitomo Electric IndustriesADR-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Sumitomo Electric IndustriesADR jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Sumitomo Electric IndustriesADR-Analyse.

Sumitomo Electric IndustriesADR: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...