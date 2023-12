Reach New Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Aktie von Reach New hat sich in den letzten Tagen von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt und liegt nun bei 0.167 HKD, was einem Rückgang um 27,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 -20,48 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Reach New war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt für die Reach New-Aktie einen Wert für den RSI7 von 97,53 und für den RSI25 von 88,17, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bezüglich Reach New, weshalb eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz gegeben wird.

Zusammenfassend ergibt sich für die Aktie von Reach New eine insgesamt "Neutral"-Einschätzung.