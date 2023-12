Reach New Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die technische Analyse der Reach New Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,096 HKD sich um -54,29 Prozent vom GD200 (0,21 HKD) entfernt befindet, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 0,21 HKD auf. Das bedeutet, dass auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -54,29 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Reach New-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmung unter den Investoren und Nutzern im Internet eher neutral ist. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Reach New zeigt kaum Änderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie von Reach New bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger-Stimmung in den vergangenen zwei Wochen ebenfalls als neutral bewertet wird. Es wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent und damit 6,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter, 6,16). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Reach New-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.