Reach New Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: Im letzten Monat gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung, daher wird dieser Punkt neutral bewertet. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war im letzten Monat im Vergleich zu sonst durchschnittlich, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Daher erhält die Reach New-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Vergleich des Aktienkurses in der Branche: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 63,27 Prozent erzielt, was 53,93 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Bereich "Textilien, Bekleidung und Luxusgüter" liegt die durchschnittliche jährliche Rendite bei 24,47 Prozent, wobei Reach New 38,79 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Gut".

Dividenden: Die Dividendenrendite von Reach New liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was einen geringeren Ertrag von 6,19 Prozentpunkten bedeutet. Die niedrigeren Dividenden führen zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Anlegerstimmung: Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Reach New in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamtbewertung der Anlegerstimmung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Reach New von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.