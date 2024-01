Reach New Aktie: Aus, Aus, Aus!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Reach New im Fokus der Diskussionen, ohne jedoch besonders positive oder negative Ausschläge zu verzeichnen. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Reach New, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum aufeinander. Für Reach New liegt der RSI bei 63,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht hingegen bei 92,4 und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Die Gesamteinschätzung des RSI liegt somit bei "Schlecht".

Die Dividendenrendite für Reach New beträgt aktuell 0 Prozent und liegt somit nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Reach New eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Reach New-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 0,21 HKD angegeben. Der letzte Schlusskurs von 0,096 HKD weicht somit um -54,29 Prozent ab und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,2 HKD unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer erneuten "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Reach New-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.