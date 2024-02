Reach Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Gemäß den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Bewertung für Reach abgegeben haben, ergibt sich eine neutrale Einschätzung. Von insgesamt 1 Neutral-Bewertung und 0 negativen Einschätzungen liegt keine aktuelle Aktualisierung vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Reach beträgt 75 GBP, was einer möglichen Kursentwicklung um 17,55 Prozent entspricht. Die aktuelle Bewertung der Analysten für die Aktie lautet daher "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Reach-Aktie einen neutralen Titel an, basierend auf den Werten von RSI7 (53,42) und RSI25 (52,25). Dies führt zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, wenn der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage betrachtet wird. Der aktuelle Wert (72,88 GBP) liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs (63,8 GBP). Eine andere Bewertung ergibt sich jedoch beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz zeigen keine wesentliche Veränderung in den letzten Wochen. Daher wird in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung vergeben, da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden.

Insgesamt erhält Reach daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" aufgrund der Analysteneinschätzung, des Relative Strength Index, der technischen Analyse und des Sentiments.