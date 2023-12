Rea Holdings - 9% Prf Perpetual Gbp 1-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Aktienkurs von Rea verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -37,11 Prozent, was im Branchenvergleich 40,92 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Bereich Verbrauchsgüter beträgt die durchschnittliche jährliche Rendite 3,81 Prozent, während Rea aktuell um 31,88 Prozent darunter liegt. Für Aktien aus der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,22 Prozent, und Rea liegt 31,88 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Rea wird als "Neutral" eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und die Diskussionen in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen ausgeglichen waren.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität im Netz mittel ist, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Rea beträgt auf 7-Tage-Basis 90 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI neutral und die Aktie wird entsprechend als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Rendite und des RSI, während das Anleger-Sentiment und die Diskussionsintensität eine "Neutral"-Bewertung ergeben.