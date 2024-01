Rea Holdings - 9% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Die technische Analyse der Rea-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 72,79 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 78 GBP liegt, was einer Abweichung von +7,16 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (69,53 GBP) über dem gleitenden Durchschnitt (+12,18 Prozent Abweichung). Insgesamt wird die Rea-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls positive Werte. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 9,52 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 28,81 bestätigt diese Einschätzung. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung für die Rea-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird hingegen als neutral bewertet. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Performance der Rea-Aktie im Vergleich zum durchschnittlichen Sektor und zur Nahrungsmittelbranche deutlich schlechter ist. Mit einer Rendite von -37,11 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors und einer Rendite von -3,79 Prozent im Vergleich zur Nahrungsmittelbranche wird die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.