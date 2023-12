Rea Holdings - 9% Prf Perpetual Gbp 1 Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Der Aktienkurs von Rea hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -37,11 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -2,76 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Rea im Branchenvergleich um -34,35 Prozent underperformed hat. Der "Verbrauchsgüter"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 6,17 Prozent im letzten Jahr, wobei Rea 43,28 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt eine Unterperformance vor, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Rea bei 69,5 GBP liegt und damit -6,08 Prozent unter dem GD200 (74 GBP) liegt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Auf der anderen Seite liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 67,91 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +2,34 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Rea als "Neutral" betrachtet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausreißer. Es gab weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Rea. Daraus resultiert eine Bewertung der Aktie als "Neutral" durch die Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Rea zeigt einen Wert von 81,82, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, beträgt 52,78 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.