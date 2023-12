Rea Aktie: Das hat Gewicht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Rea liegt bei 81,82 und wird daher als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 52,78 und wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche hat die Rea in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 34,35 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance um 43,28 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rea für dieses Kriterium daher eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Rea von 69,5 GBP als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er 6,08 Prozent unter dem GD200 (74 GBP) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen betrachtet, liegt bei 67,91 GBP und wird daher als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend wird der Kurs der Rea-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

